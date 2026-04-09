La Regione punta al ricambio generazionale chieste 724 nuove assunzioni

La Regione ha annunciato l’intenzione di modificare l’Accordo Stato-Regione del 2023 per consentire un maggior numero di assunzioni. Sono previste 724 nuove assunzioni con lo scopo di favorire il ricambio generazionale tra i dipendenti regionali. La proposta mira ad aumentare la percentuale di nuove assunzioni autorizzate rispetto a quanto stabilito in precedenza. La modifica sarà sottoposta a valutazione e approvazione negli organi competenti.

Modificare l’Accordo Stato-Regione del 2023 per autorizzare una percentuale più alta di nuove assunzioni e rafforzare il ricambio generazionale dei dipendenti regionali. È quanto richiesto dal governo Schifani al ministero dell’Economia e alla Ragioneria generale dello Stato con la delibera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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