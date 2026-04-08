Durante la puntata del 2 aprile della trasmissione radiofonica "Ben.detto!", andata in onda sulle frequenze di Soradio, le attenzioni si sono concentrate sulla storica firma del nuovo contratto istruzione e ricerca. L'articolo Rinnovo contratti scuola e pubblica amministrazione: il confronto a “Ben.detto!” tra Zangrillo, Barbacci e Brancatisano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Zangrillo sul rinnovo dei contratti: “No ad aumenti a pioggia, non premiano il merito. 20 miliardi per il rinnovo dei contratti fino al 2027”Tra il 2023 e il 2025 sono entrate nella pubblica amministrazione circa 600mila persone.

Firmato il rinnovo contratto scuola per il triennio 2025/27. Barbacci (CISL Scuola): “Un risultato in linea di continuità col precedente rinnovo”La CISL Scuola Università e Ricerca ha sottoscritto l'ipotesi di rinnovo del CCNL 2025-2027 del comparto Istruzione e ricerca, insieme a CGIL, UIL,...

Temi più discussi: CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretrati; Scuola, accordo sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro: aumenti per insegnanti e personale Ata; Scuola, Zangrillo: Firmato contratto, aumento medio di 137 euro al mese; Scuola, firmato il nuovo contratto: aumento di 143 euro per i docenti.

Rinnovo contratto scuola, al via trattativa per la parte normativa: primo incontro fissato, ecco quando si svolgeràRinnovo contratto scuola: lo scorso 1° aprile, alle ore 10:00, si è svolto l’incontro decisivo relativo alla prosecuzione della trattativa del rinnovo contrattuale CCNL personale comparto Istruzione R ... tecnicadellascuola.it

Valditara Con il rinnovo di tre contratti del comparto scuola abbiamo ridato dignità al personaleValditara al Question Time Con il rinnovo di tre contratti del comparto scuola abbiamo ridato dignità al personale ... italpress.com

Il rinnovo dei contratti del comparto sanitario torna al centro del dibattito politico ed economico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero e firmato dal giornalista Francesco Bisozzi, sono stati avviati i negoziati per l’aggiornamento delle retribuzioni di medici - facebook.com facebook

Non esistono perplessità su #Chivu, il rinnovo di contratto fino al 2028 è un atto dovuto: la nuova Inter prenderà forma sotto le indicazioni del tecnico, l'idea è virare sul 4-3-2-1 GDS x.com