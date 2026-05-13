Il ‘maxi-progetto’ di Acque Previsti nuovi serbatoi idrici per fronteggiare la siccità

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande progetto di Acque prevede la costruzione di nuovi serbatoi idrici per affrontare eventuali periodi di siccità. L’obiettivo è potenziare il sistema di approvvigionamento, garantendo una maggiore disponibilità di acqua durante i periodi di scarsità. Le opere sono in programma come parte di un intervento più ampio che mira a migliorare la resilienza delle infrastrutture idriche. La realizzazione è in fase di pianificazione e sviluppo.

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Nuovi serbatoi idrici in caso di siccità. La rivoluzione del sistema di approvvigionamento idrico non si ferma. Al via un nuovo intervento nell’ambito di ‘ Montagnola Senese ’, il maxi-progetto di Acque da oltre 20 milioni di euro (cofinanziato dal PNRR) per la riorganizzazione della rete di acquedotti della Valdelsa. Si tratta della realizzazione, tra i comuni di San Gimignano e Poggibonsi, del collegamento tra il futuro impianto di potabilizzazione di Fosci (la cui costruzione è in programma per i prossimi anni) e la rete idrica esistente. Un’opera strategica da 2,8 milioni di euro di investimento di cui beneficerà principalmente proprio il territorio comunale di Poggibonsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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