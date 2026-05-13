Il ‘maxi-progetto’ di Acque Previsti nuovi serbatoi idrici per fronteggiare la siccità

Un grande progetto di Acque prevede la costruzione di nuovi serbatoi idrici per affrontare eventuali periodi di siccità. L’obiettivo è potenziare il sistema di approvvigionamento, garantendo una maggiore disponibilità di acqua durante i periodi di scarsità. Le opere sono in programma come parte di un intervento più ampio che mira a migliorare la resilienza delle infrastrutture idriche. La realizzazione è in fase di pianificazione e sviluppo.

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