Alzheimer svolta epocale | Come le microglia eliminano le placche

Gli scienziati di VIB e KU Leuven hanno scoperto come le microglia eliminano le placche nel cervello delle persone affette da Alzheimer. La ricerca ha chiarito il meccanismo attraverso cui funziona Lecanemab, anche conosciuto come Leqembi, un anticorpo monoclonale sviluppato per contrastare questa malattia. La scoperta rappresenta un passo importante nella comprensione delle modalità di azione di questo farmaco.

Gli scienziati di VIB e KU Leuven hanno finalmente chiarito il meccanismo d’azione di Lecanemab, noto anche come Leqembi, un anticorpo monoclonale pensato per combattere la malattia di Alzheimer. Questo trattamento agisce rimuovendo le placche amiloidi dannose nel cervello e rallentando il declino cognitivo, ma fino ad oggi il suo funzionamento era rimasto poco chiaro. La ricerca pubblicata su Nature Neuroscience mostra che una specifica parte dell’anticorpo, chiamata frammento Fc, è cruciale per l’attivazione delle microglia, le cellule immunitarie del cervello, che iniziano a cancellare i depositi tossici. Si tratta della prima spiegazione chiara del perché Lecanemab sia efficace, fornendo anche indicazioni preziose per sviluppare futuri trattamenti più sicuri ed efficienti. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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