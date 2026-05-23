Un malore il giorno prima del matrimonio Ada e Aldo si sposano al Policlinico di Milano
Il giorno prima del matrimonio, Ada ha avuto un malore e si è recata al Policlinico di Milano. È stata sottoposta a controlli e ricoverata in ospedale. La coppia, nonostante l’evento improvviso, ha deciso di proseguire con le nozze nella stessa struttura, dove si sono sposati nel reparto di ostetricia. La cerimonia si è svolta tra medici, infermieri e parenti presenti.
24 ore prima del fatidico sì, Ada ha avuto un malore a causa del quale è stata ricoverata al Policlinico di Milano. Nulla di grave per fortuna, ma sembrava che le nozze dovessero essere annullate. E invece si sono celebrate nella sala riunioni dell'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Billionaire Heiress Abandoned girl is a tycoon's bloodline. 5-year return for revenge!
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