Un malore il giorno prima del matrimonio Ada e Aldo si sposano al Policlinico di Milano

Notizia in breve

Il giorno prima del matrimonio, Ada ha avuto un malore e si è recata al Policlinico di Milano. È stata sottoposta a controlli e ricoverata in ospedale. La coppia, nonostante l’evento improvviso, ha deciso di proseguire con le nozze nella stessa struttura, dove si sono sposati nel reparto di ostetricia. La cerimonia si è svolta tra medici, infermieri e parenti presenti.