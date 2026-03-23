Si sposano Matrimonio a Ballando con le stelle l’annuncio dello storico volto del programma

L’atmosfera di festa sembra destinata a uscire dallo studio televisivo per trasformarsi in un evento reale e molto atteso. A Ballando con le Stelle, infatti, si profila all’orizzonte un lieto evento che nulla ha a che fare con coreografie e voti della giuria: il matrimonio del maestro di ballo, volto storico del programma, che sarebbe pronto a compiere un passo decisivo nella sua vita privata, coronando la relazione con la compagna. La notizia, che ha rapidamente acceso la curiosità degli appassionati del programma, è stata lanciata dal settimanale Chi, che parla apertamente di nozze imminenti. Dopo essere tornato sulla pista lo scorso anno,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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