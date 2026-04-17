Una nuova opera d' arte per Casa Hermes svelato il bassorilievo simbolo di armonia e pace

Una nuova opera d'arte è stata installata presso Casa Hermes, un bassorilievo realizzato completamente a mano dallo scultore Umberto Corsucci. La scultura, alta 7,50 metri e larga 2,10 metri, si trova sulla parete esterna della residenza. La creazione si distingue per le sue proporzioni imponenti e per il suo stile, che rappresenta un simbolo di armonia e pace.

Una vera opera d’arte per Casa Hermes. Un bassorilievo dalle notevoli proporzioni, 7,50 metri in altezza e 2,10 in larghezza, modellato completamente a mano dal maestro scultore Umberto Corsucci posto in una parete esterna della struttura residenziale. Una decisione che comporta un’ulteriore.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Milano Cortina 2026: l’armonia tra popoli al via, una cerimonia tra storia, arte e messaggio di pace.Le Olimpiadi, un evento che sulla carta dovrebbe essere un’anomalia nel cinismo del mondo contemporaneo, sono riuscite ancora una volta a compiere il... Dopo il simbolo romano, un’opera anonima evoca Putin in centro a Londra: arte politica tra mistero e controversie.Un’opera anonima di fine Quattrocento, custodita nella National Gallery di Londra, ha scatenato un’onda di reazioni inaspettate su internet. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Milano Design Week 2026: la moda alla prova del design; Gli appuntamenti moda del Fuorisalone 2026 aperti al pubblico; Tra moda e arredo, tutti gli appuntamenti in calendario alla Milano design week 2026; Dimmi quanto tempo hai, ti dirò cosa vedere alla Milano Design Week 2026 (senza FOMO). La nuova borsa di Hermès è fatta di asparagiHermès ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di borse fatte di asparagi, zucchine, bietole e altre squisite verdure. Belle da vedere, inizialmente profumate, ma decisamente deperibili Per ... 105.net Un’opera che racconta identità, storia e comunità. La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione del pannello monumentale in ceramica realizzato dal maestro Umberto Corsucci. Un’opera che arr facebook