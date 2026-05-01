Palena inaugurata la nuova scalinata urbana dedicata all’orchidea simbolo del territorio

A Palena è stata inaugurata ieri la prima scalinata urbana, realizzata nell’ambito di un progetto di riqualificazione promosso dal Comune. L’intervento mira a migliorare gli spazi pubblici, valorizzare il paesaggio e rafforzare l’identità locale. La scalinata è dedicata all’orchidea, simbolo del territorio, e rappresenta una parte delle opere previste nel piano di rigenerazione urbana. La cerimonia ha coinvolto membri dell’amministrazione comunale e cittadini.