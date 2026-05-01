Palena inaugurata la nuova scalinata urbana dedicata all’orchidea simbolo del territorio
A Palena è stata inaugurata ieri la prima scalinata urbana, realizzata nell’ambito di un progetto di riqualificazione promosso dal Comune. L’intervento mira a migliorare gli spazi pubblici, valorizzare il paesaggio e rafforzare l’identità locale. La scalinata è dedicata all’orchidea, simbolo del territorio, e rappresenta una parte delle opere previste nel piano di rigenerazione urbana. La cerimonia ha coinvolto membri dell’amministrazione comunale e cittadini.
È stata inaugurata ieri mattina a Palena la prima scalinata realizzata nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune, un intervento che punta a unire riqualificazione degli spazi pubblici, valorizzazione del paesaggio e identità locale.La nuova infrastruttura collega il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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