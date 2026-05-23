Un Leone nella Terra dei Fuochi Son qui per raccogliere le vostre lacrime provocate da gente senza scrupoli

Da secoloditalia.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa è arrivato ad Acerra, dove è stato accolto dal vescovo nella cattedrale, presente anche un gruppo di famiglie che hanno perso i propri cari a causa dell'inquinamento ambientale.

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“Benvenuto ad Acerra, welcome ad Acerra, la saluto a nome di tutta la popolazione”. Il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, ha accolto il Papa nella cattedrale dove lo attendevano anche le famiglie che hanno perso i loro cari a causa dell’inquinamento ambientale. Il vescovo ha ripercorrso la storia drammatica della Terra dei Fuochi con commozione: “Lo faccio per chiedere perdono per il male che abbiamo provocato alla nostra terra e perché non accada mai più. Dalle inchieste emerge tutta rete di complicità, omissioni e lentezze burocratiche “. Papa Leone nella Terra dei Fuochi incontra le famiglie delle vittime. “Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un ‘esercito’ di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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