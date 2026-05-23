Papa Leone incontra famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi | Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime

Nel Duomo di Acerra, le campane suonano a festa per il primo appuntamento della visita di Papa Leone, che si è confrontato con le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. L’incontro è stato caratterizzato da un tono intimo e commosso, con il Papa che ha detto di essere venuto “a raccogliere le vostre lacrime”. Le famiglie, molte con bambini piccoli, hanno ascoltato in silenzio, alcuni con le mani strette tra loro.

Campane a festa nel Duomo di Acerra per il primo appuntamento della visita di Papa Leone. Un incontro molto intimo, doloroso e profondamente concreto. Prima di abbracciare idealmente l’intera cittadinanza in piazza, il Santo Padre ha voluto incontrare da vicino le famiglie delle vittime della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Papa Leone incontra le famiglie delle vittime della Terra dei fuochi

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