Un concerto importante | torna A Nome Loro la maratona artistico-culturale con tantissimi ospiti

Da amica.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(askanews) – Si arricchisce di altri grandi ospiti la IV edizione di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia, la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull’onda emotiva scaturita dall’arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro e ideata dalla pianista e compositrice jazz Sade Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica. L’evento, che chiama a raccolta ogni anno grandi artisti della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime, è in programma il 30 maggio nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, dalle ore 14.00, in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto. 🔗 Leggi su Amica.it

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