Anche Rettore tra gli ospiti di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia
La quarta edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per...” si sta svolgendo a Trapani e vede la partecipazione di diversi ospiti di rilievo, tra cui anche un Rettore. L'evento, dedicato alle vittime di mafia, include una serie di interventi e spettacoli musicali. Oltre alle esibizioni, si sono tenuti incontri e momenti di confronto con personalità provenienti dal mondo accademico e culturale. La manifestazione prosegue con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su questa tematica.
TRAPANI – Si arricchisce di altri grandi ospiti la IV edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull’onda emotiva scaturita dall’arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro e ideata dalla pianista e compositrice jazz Sade Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica. L’evento, che chiama a raccolta ogni anno grandi artisti della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime, è in programma il 30 maggio nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, dalle 14, in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
A NOME LORO 2026 - MUSICHE E VOCI PER LE VITTIME DI MAFIA
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