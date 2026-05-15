Anche Rettore tra gli ospiti di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia

La quarta edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per...” si sta svolgendo a Trapani e vede la partecipazione di diversi ospiti di rilievo, tra cui anche un Rettore. L'evento, dedicato alle vittime di mafia, include una serie di interventi e spettacoli musicali. Oltre alle esibizioni, si sono tenuti incontri e momenti di confronto con personalità provenienti dal mondo accademico e culturale. La manifestazione prosegue con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su questa tematica.

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