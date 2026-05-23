L'Istituto Europeo di Design ha festeggiato ieri i suoi 60 anni e ha ricevuto due Premi Compasso d'Oro, il massimo riconoscimento nel settore del design. La giornata ha combinato celebrazione per il compleanno e riconoscimenti professionali, segnando un evento significativo per l'istituto.

Milano, 23 maggio 2026 – Un compleanno, due regali. Ieri è stata una giornata da ricordare, per l'Istituto Europeo di Design, che ha festeggiato i suoi primi sessant'anni e ha ottenuto un doppio Compasso d'oro, il riconoscimento più importante nel campo del design. È stato infatti premiato nella categoria Design per il sociale per il suo Glitch Camp, il campeggio urbano gratuito per studenti di tutto il mondo per la Milano Design Week. E ha anche ottenuto il Compasso d'oro Young per “A occhi chiusi”, una collezione di giochi inclusivi progettati per essere utilizzati senza la vista, come sperimentazione sensoriale nel gioco e nell'apprendimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un compleanno e due Compassi d’Oro: giornata da ricordare per lo Ied

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