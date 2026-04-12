La giornata del rammendo con lo Ied | È un atto semplice ma rivoluzionario

Durante la Fashion Revolution Week, le istituzioni organizzano eventi per ricordare il crollo del Rana Plaza e sensibilizzare sulla moda responsabile. In questa occasione si svolge anche la giornata del rammendo con lo Ied, un momento dedicato a pratiche di riparazione e sostenibilità nel settore della moda. La giornata si propone di promuovere un approccio più consapevole e rispettoso verso i tessuti e il lavoro dietro ai capi di abbigliamento.

FIRENZE Ogni anno, durante la Fashion Revolution Week, le istituzioni si mobilitano per ricordare il crollo del Rana Plaza e chiedere una moda più responsabile. Quest’anno IED Firenze partecipa con il Mend In Public Day, una giornata dedicata al rammendo e alla riparazione degli abiti, martedì 14 aprile dalle 9.30 alle 13.30 in via Bufalini. Ne parliamo con Benedetta Lenzi, direttrice di IED Firenze. Rammendo in piazza, è importante passare dalla teoria alla pratica? "Sentiamo la responsabilità di formare progettisti consapevoli, capaci di incidere sul sistema moda. Portare il rammendo dentro uno spazio pubblico significa dargli un valore culturale, sociale e politico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La giornata del rammendo con lo Ied: "È un atto semplice, ma rivoluzionario" Leggi anche: Le proposte di Paviè per San Valentino: non lo celebriamo con un semplice gesto, ma con il cuore Giornata della donna, inaugurano due panchine rosse: "Simbolo semplice ma significativo"In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Poggio Renatico promuove l’inaugurazione di due panchine rosse,...