Ternana momento d’oro per le Fere | debutto da ricordare per i due pilastri difensivi

La Ternana sta vivendo un periodo positivo grazie alla buona forma dei suoi due difensori principali, che hanno contribuito a un debutto da ricordare. La squadra ha interrotto una serie di undici risultati utili della capolista Arezzo, ottenendo una vittoria significativa. Il successo ha dato nuovo slancio alle Fere, che ora puntano a mantenere alta la concentrazione.

Un momento d'oro per la Ternana, capace di interrompere la serie di undici risultati utili della capolista Arezzo. I rossoverdi hanno riscattato l'immeritata sconfitta contro il Campobasso, conquistando tre punti fondamentali nella rincorsa al quarto posto in classifica. Due esordienti dal primo minuto si sono distinti: Adi Kurti e Marco Pagliari hanno sostituito al meglio Marco Capuano e Bruno Martella – subentrato nel finale - tenendo testa all'attacco più forte del girone. A firmare la vittoria hanno contribuito diversi interpreti. In primo luogo il portiere D'Alterio, sfortunato protagonista del ko interno al Liberati, che ha salvato la porta su Tavernelli.

Ternana tra penalizzazione, sorteggio delle semifinali e ‘rivoluzione’ societaria: due giorni di ‘fuoco’ per le FereDue giorni di ‘fuoco’ per la Ternana, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Union Brescia.

Ternana, cavalca l’onda e sfrutta il momentoL’occasione è ghiotta, inutile negarlo. La Ternana che arriva da tre vittorie consecutive ha la possibilità di allungare la striscia di successi sfruttando ancora il fattore Liberati dando un senso ... ternananews.it

L’Arezzo cade con la Ternana ma i giallorossi non sfruttano l’occasione. Lunedì il confronto diretto con l’Ascoli - facebook.com facebook