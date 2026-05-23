Un assegno per la cooperativa che salvò Ravenna dall' alluvione | la solidarietà corre sul cartone ondulato
Durante l’assemblea di bilancio di Cav Terra, Bestack, il consorzio nazionale di produttori di imballaggi in cartone ondulato, ha consegnato un assegno a una cooperativa agricola coinvolta nella gestione dell’alluvione a Ravenna. Il gesto simbolico rappresenta un sostegno alla comunità e un esempio di solidarietà, senza implicazioni economiche dirette. La consegna si è svolta in una cornice ufficiale, evidenziando il legame tra il settore degli imballaggi e le iniziative di supporto locale.
Un gesto simbolico per raccontare un’idea di comunità che va oltre il valore economico. Durante l’assemblea di bilancio di Cav Terra, Bestack - il consorzio nazionale dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, con sede a Forlì - ha consegnato alla cooperativa agricola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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