Io e Valentino amici per sempre | parla il cuoco che salvò il bimbo di 3 anni dall’alluvione

Il 16 maggio 2023 una forte alluvione ha colpito la regione romagnola, causando danni e disagi diffusi. Tra le persone coinvolte, c’è un cuoco che ha salvato un bambino di tre anni durante l’emergenza. Ora, a due anni di distanza, il cuoco ricorda quei momenti e riferisce di aver stretto un legame speciale con il piccolo, di cui si definisce amico per sempre. Questa vicenda ha attirato l’attenzione su atti di solidarietà avvenuti durante quei giorni.

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