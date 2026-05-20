Io e Valentino amici per sempre | parla il cuoco che salvò il bimbo di 3 anni dall’alluvione
Il 16 maggio 2023 una forte alluvione ha colpito la regione romagnola, causando danni e disagi diffusi. Tra le persone coinvolte, c’è un cuoco che ha salvato un bambino di tre anni durante l’emergenza. Ora, a due anni di distanza, il cuoco ricorda quei momenti e riferisce di aver stretto un legame speciale con il piccolo, di cui si definisce amico per sempre. Questa vicenda ha attirato l’attenzione su atti di solidarietà avvenuti durante quei giorni.
Cesena, 20 maggio 2025 –??????Era il 16 maggio del 2023. I ricordi della devastante alluvione che ha colpito la Romagna sono indelebili. A distanza di tre anni restano le paure, la tristezza, lo sconforto, ma anche le amicizie, gli incontri, le storie di altruismo e coraggio. Una di queste è quella che ha coinvolto Giorgio Panic, un cuoco di Cesena originario della Serbia, balzato agli onori della cronaca per il suo gesto eroico durante la devastante alluvione. Il salvataggio del piccolo. Panic quel giorno era in via Ex tiro a segno, dove una donna intrappolata al piano terra della sua casa, si è trovata travolta dall’acqua, mentre teneva in braccio il figlio di tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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