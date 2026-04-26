Butterfly Run a Maserà | la corsa che corre per la solidarietà

Il 6 giugno, in Piazza Bertipaglia, si svolgerà la Butterfly Run, una corsa organizzata dai Podisti Maserà. La manifestazione ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere la Lilt di Padova e l'associazione Braccio di Ferro. L'evento si inserisce nel calendario locale e coinvolge appassionati di corsa di diverse età. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a una causa benefica.

? Cosa sapere I Podisti Maserà organizzano la Butterfly Run il 6 giugno in Piazza Bertipaglia.. Il ricavato sostiene la Lilt di Padova e l'associazione Braccio di Ferro.. Sabato 6 giugno la piazza di Maserà si anima per la quattordicesima edizione della Butterfly Run, un evento che trasforma il movimento fisico in un gesto di solidarietà collettiva per la Lilt di Padova e per l’associazione Braccio di Ferro dedicata all’hospice pediatrico. L’appuntamento organizzato dai Podisti Maserà con il patrocinio del Comune prevede un cuore pulsante in Piazza Bertipaglia. La serata inizia alle ore 19 con una sessione di riscaldamento guidata dalla palestra Beaktive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Butterfly Run a Maserà: la corsa che corre per la solidarietà Notizie correlate Leggi anche: Di corsa contro il tumore. Torna la Tigotà Spring Run. Esami gratis e solidarietà Leggi anche: La Milano che corre torna a volare: a giugno c'è la Linate Runway Run