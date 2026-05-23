Polizia di Stato ricorda la strage di Capaci | 34 anni dopo la memoria si rinnova

Da avellinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia di Stato ha ricordato la strage di Capaci, avvenuta 34 anni fa, con una cerimonia commemorativa. L’attentato, che ha provocato numerose vittime, è considerato uno degli eventi più tragici nella storia del paese. La ricorrenza viene annualmente ricordata come simbolo di lotta contro la criminalità organizzata. Nessun dettaglio specifico sui partecipanti o sulle modalità della commemorazione è stato diffuso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di “Capaci”, evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del paese.Una strage che ha rappresentato un punto di non ritorno, uno spartiacque tra un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

22.05.2026 Montevago ricorda la strage di Capaci: studenti e testimoni a confronto su legalità

Video 22.05.2026 Montevago ricorda la strage di Capaci: studenti e testimoni a confronto su legalità

Sullo stesso argomento

Strage di Capaci, 34 anni dopo. Meloni: "Memoria per futuro libero da paura". Mattarella: "Eredità di Falcone e Borsellino patrimonio etico della democrazia"Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di Capaci evento che ha segnato, in maniera...

Leggi anche: Strage di Capaci, 34 anni dopo: a Triggiano un incontro e una marcia nel nome di Rocco Dicillo

polizia di stato polizia di stato ricorda23 Maggio: la Polizia di Stato commemora le vittime della strage di Capaci a 34 anni dal vile attentato mafiosoSono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di Capaci evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza colle ... rietinvetrina.it

polizia di stato polizia di stato ricordaLa Polizia di Stato a Palermo e in tutta Italia ricordano la strage di CapaciSono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di Capaci evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza colle ... catanzaroinforma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web