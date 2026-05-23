Polizia di Stato ricorda la strage di Capaci | 34 anni dopo la memoria si rinnova

La polizia di Stato ha ricordato la strage di Capaci, avvenuta 34 anni fa, con una cerimonia commemorativa. L’attentato, che ha provocato numerose vittime, è considerato uno degli eventi più tragici nella storia del paese. La ricorrenza viene annualmente ricordata come simbolo di lotta contro la criminalità organizzata. Nessun dettaglio specifico sui partecipanti o sulle modalità della commemorazione è stato diffuso.

Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di “Capaci”, evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del paese.Una strage che ha rappresentato un punto di non ritorno, uno spartiacque tra un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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