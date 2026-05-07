Coni Umbria Fabio Moscatelli presenta ufficialmente la sua candidatura | Impegno per sostenere l' intera comunità sportiva regionale

Da ternitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e della Giunta, previste per il 23 maggio, Fabio Moscatelli ha annunciato ufficialmente la propria candidatura. Dopo il periodo di commissariamento, sono stati presentati anche i nomi dei candidati alla Giunta, con Moscatelli che ha dichiarato il suo impegno verso la comunità sportiva regionale. La candidatura è stata comunicata in un momento di avvicinamento alla scadenza elettorale.

In vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e per la nuova Giunta fissate per il prossimo 23 maggio, dopo la fase di commissariamento, Fabio Moscatelli ha presentato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza, unitamente ai candidati a componenti alla Giunta.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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