Coni Umbria Fabio Moscatelli presenta ufficialmente la sua candidatura | Impegno per sostenere l' intera comunità sportiva regionale

In vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e della Giunta, previste per il 23 maggio, Fabio Moscatelli ha annunciato ufficialmente la propria candidatura. Dopo il periodo di commissariamento, sono stati presentati anche i nomi dei candidati alla Giunta, con Moscatelli che ha dichiarato il suo impegno verso la comunità sportiva regionale. La candidatura è stata comunicata in un momento di avvicinamento alla scadenza elettorale.

In vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e per la nuova Giunta fissate per il prossimo 23 maggio, dopo la fase di commissariamento, Fabio Moscatelli ha presentato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza, unitamente ai candidati a componenti alla Giunta.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Elezioni Presidente Coni Umbria, sfida a due tra Fabio Moscatelli e Andrea ArenaSi terranno il 23 maggio a Perugia le elezioni per il nuovo presidente del Coni Umbria, con candidature aperte fino all’8 maggio. Hub urbani, Rimini presenta la candidatura al bando regionale: progetto per rilanciare il centroIl Comune di Rimini ha ufficialmente presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coni Umbria: Fabio Moscatelli si candida alla presidenza e presenta la squadra; Coni Umbria verso il voto: Fabio Moscatelli ufficializza candidatura e Giunta; Elezioni Presidente Coni Umbria, sfida a due tra Fabio Moscatelli e Andrea Arena; Fabio Moscatelli: Per rilanciare il Coni serve una squadra unita. Elezioni presidente Coni Umbria: Fabio Moscatelli presenta la squadraIn vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e per la nuova Giunta fissate per il prossimo 23 maggio, dopo la fase di commissariamento, Fabio Moscatelli – attuale vice presidente ... umbria24.it Elezioni Coni Umbria, Fabio Moscatelli lancia la candidatura e presenta la squadraIn vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e per la nuova Giunta fissate per il prossimo 23 maggio, dopo la fase di commissariamento, il ternano Fabio Moscatelli ha presentato ... sporterni.it Coni Umbria: dopo la delicata fase di commissariamento, il mondo sportivo regionale si prepara al rinnovo dei vertici fissato per il prossimo 23 maggio. A rompere gli indugi è Fabio Moscatelli, vice presidente uscente, che ha formalizzato la propria candidatur - facebook.com facebook Presentate le candidature al CONI Umbria, c'è anche uno spoletino (ma non è in foto...) Scopri chi è Link x.com