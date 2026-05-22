Ultimamente, durante un evento all’Auditorium Ennio Morricone presso l’università di Roma Tor Vergata, un noto artista ha dialogato con il noto psichiatra. L’artista ha proposto di inserire nelle scuole una materia dedicata alla conoscenza di sé, affermando che anche lui avrebbe beneficiato di questa. Ha aggiunto che inseguire un sogno senza affrontare le proprie ansie può portare a problemi come la gastrite. La conversazione si è svolta davanti a un pubblico di studenti e docenti.

Inizia così il dialogo che anticipa il concerto dei record: quello che si svolgerà a Tor Vergata il prossimo 4 luglio e per il quale sono stati venduto 250mila biglietti. È record mondiale. Un incontro che arriva nel giorno in cui esce il nuovo singolo Romantica (Ultimo Records) e si inserisce in un percorso dedicato al futuro delle nuove generazioni, tra fragilità, sogni, identità e bisogno di autenticità in un mondo che pretende performance continue. E Ultimo, che del suo essere «dalla parte degli ultimi per sentirsi primi» ha fatto un manifesto esistenziale prima ancora che musicale, racconta senza filtri il peso delle emozioni. «Questo concerto è stata una visione avuta tanti anni fa, io ho visto e voluto delle cose e poi queste cose si sono realizzate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ultimo dialoga con Paolo Crepet: «Nelle scuole inserirei un insegnamento che avrebbe aiutato anche me, una materia che ti aiuti a capire chi sei. Non si può inseguire un sogno senza una gastrite»

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