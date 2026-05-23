Ultima Masterclass di Cinelab | Cinema e Z-Generation | come l’AI può cambiare l’audiovisivo

Notizia in breve

Domani, domenica 24 maggio alle 18:00, si svolgerà l'ultima Masterclass di Cinelab presso la sede di H?? Lab a Grottaminarda. L’evento, inserito nel Corso di Discipline Audiovisive, sarà dedicato al tema “Cinema e Z-Generation: come l’AI può cambiare l’audiovisivo”. La sessione sarà condotta dal docente Antonio Cataruozzolo, esperto di progettazione in didattica cinematografica.