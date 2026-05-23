Ultima Masterclass di Cinelab | Cinema e Z-Generation | come l’AI può cambiare l’audiovisivo

Da avellinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, domenica 24 maggio alle 18:00, si svolgerà l'ultima Masterclass di Cinelab presso la sede di H?? Lab a Grottaminarda. L’evento, inserito nel Corso di Discipline Audiovisive, sarà dedicato al tema “Cinema e Z-Generation: come l’AI può cambiare l’audiovisivo”. La sessione sarà condotta dal docente Antonio Cataruozzolo, esperto di progettazione in didattica cinematografica.

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Si terrà domani, domenica 24 maggio alle 18:00, presso la sede di H?? Lab a Grottaminarda, l’ultima Masterclass di Cinelab, il Corso di Discipline Audiovisive – Storia, Analisi e Sceneggiatura, tenuto dal docente, esperto di progettazione in didattica cinematografica, Antonio Cataruozzolo.Oggetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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