Ultima Masterclass di Cinelab | Cinema e Z-Generation | come l’AI può cambiare l’audiovisivo
Domani, domenica 24 maggio alle 18:00, si svolgerà l'ultima Masterclass di Cinelab presso la sede di H?? Lab a Grottaminarda. L’evento, inserito nel Corso di Discipline Audiovisive, sarà dedicato al tema “Cinema e Z-Generation: come l’AI può cambiare l’audiovisivo”. La sessione sarà condotta dal docente Antonio Cataruozzolo, esperto di progettazione in didattica cinematografica.
Si terrà domani, domenica 24 maggio alle 18:00, presso la sede di H?? Lab a Grottaminarda, l’ultima Masterclass di Cinelab, il Corso di Discipline Audiovisive – Storia, Analisi e Sceneggiatura, tenuto dal docente, esperto di progettazione in didattica cinematografica, Antonio Cataruozzolo.Oggetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Cinema, scuola e futuro dei giovani: Cna Arezzo guarda ai nuovi talenti dell’audiovisivoArezzo, 21 maggio 2026 – CNA Arezzo guarda con interesse al progetto “La scuola fa ciak”, la rassegna che in questi giorni ha portato al Cinema Eden...
Banca Etica sostiene il cinema indipendente: accordo con Cna Cinema e Audiovisivo per erogare 3 milioni di finanziamenti tramite il tax creditROMA – Banca Etica rinnova il suo impegno a favore del cinema italiano indipendente.