Banca Etica sostiene il cinema indipendente | accordo con Cna Cinema e Audiovisivo per erogare 3 milioni di finanziamenti tramite il tax credit

Banca Etica ha firmato un accordo con Cna Cinema e Audiovisivo per mettere a disposizione 3 milioni di euro di finanziamenti attraverso il sistema del tax credit. La banca ha deciso di sostenere il settore cinematografico indipendente in Italia, offrendo risorse mirate per progetti e produzioni emergenti. L'iniziativa è volta a facilitare l'accesso ai fondi per gli operatori del cinema che lavorano senza il supporto di grandi produzioni.

ROMA – Banca Etica rinnova il suo impegno a favore del cinema italiano indipendente. L'istituto annuncia il rinnovo della collaborazione con Cna Cinema e Audiovisivo, nell'ambito dell'accordo quadro con la CNA, stanziando per il 2026 un plafond di tre milioni di euro destinati a sostenere le piccole e medie imprese cinematografiche attraverso lo strumento del tax credit. L'accordo prosegue nel solco di un percorso virtuoso iniziato nel 2022, che ha già permesso di immettere nel sistema 5,5 milioni di euro di finanziamenti ordinari cui si sono aggiunti 2,5 milioni tramite il tax credit. L'obiettivo è duplice: contrastare la cronica carenza di fondi che affligge le produzioni indipendenti e valorizzare un comparto che impiega migliaia di professionisti e artigiani di eccellenza.