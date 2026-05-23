Re Carlo III ha visitato venerdì il Royal Shakespeare Theatre di Stratford per vedere Sir Kenneth Branagh ne La Tempesta di Shakespeare. Il Re ha preso posto tra la folla all’interno del teatro gremito. Ha anche interagito con la troupe e lo staff della Royal Shakespeare Company, mentre guardava un’esibizione dei costumi dello spettacolo. La commedia è la storia di vendetta di “un duca in esilio” intrappolato in “un’isola remota”. Il decorato attore britannico Branagh ha interpretato il ruolo di Prospero in La Tempesta, l’ultima opera di Shakespeare: “Una meditazione sull’arte, il potere e la libertà”, si legge sul sito web della Royal Shakespeare Company. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - UK, Re Carlo al teatro di Stratford assiste a 'La Tempesta' di Shakespeare

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