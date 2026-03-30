Dal 9 al 12 aprile, il Teatro Satiro Off ospita lo spettacolo “Othello, il moro di Venezia” prodotto da Casa Shakespeare. La rappresentazione si inserisce nel cartellone dedicato a Shakespeare per l’edizione 2026. La compagnia teatrale presenta l’opera, che sarà visibile in questa stagione nella sede veronese.

Dal 9 al 12 aprile Casa Shakespeare presenta “Othello, il moro di Venezia” al Teatro Satiro OFF. “Othello, The Moor of Venice” di Casa Shakespeare si conferma per il Shakespeare 2026. Il dramma tra amore, inganno e gelosia di Othello, the Moor of Venice prende vita a Verona in un’esperienza teatrale intensa e contemporanea firmata da Casa Shakespeare, nell’ambito della rassegna annuale Shakespeare 2026. In scena al Teatro Satiro Off, lo spettacolo mantiene il testo originale in lingua inglese, intrecciandolo con una narrazione in italiano che guida il pubblico attraverso i momenti chiave della tragedia, rendendola accessibile e profondamente coinvolgente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - "Othello" di Shakespeare a Verona: spettacolo al Teatro Satiro Off

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