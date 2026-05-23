Il Pentagono ha reso pubblici altri centinaia di documenti sugli UFO, inclusi avvistamenti e dossier. Tra i materiali svelati c’è anche il caso di un sito classificato in New Mexico. La pubblicazione segue la prima serie di documenti declassificati, avvenuta l’8 maggio, e fa parte di un processo di divulgazione ufficiale. I nuovi file forniscono dettagli su vari avvistamenti e su aree segrete legate a oggetti non identificati.

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha reso pubblica una seconda serie di documenti precedentemente classificati sugli oggetti volanti non identificati (UFO), proseguendo il processo di declassificazione avviato con la prima diffusione dell’8 maggio. Il materiale, pubblicato sul portale del Pentagono, non contiene elementi che confermino l’esistenza di forme di vita extraterrestri, ma amplia il quadro delle segnalazioni raccolte nel corso di decenni. Il Pentagono pubblica altri file sugli Ufo. Secondo quanto riportato dalle autorità statunitensi e da ricostruzioni diffuse da agenzie internazionali, il nuovo rilascio include 222 file contenenti una documentazione relativa a osservazioni, indagini militari e segnalazioni provenienti da installazioni sensibili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ufo, il Pentagono pubblica centinaia di nuovi file: avvistamenti, dossier e il caso del sito classificato in New Mexico

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