Ue Patuelli Abi | c’è situazione di emergenza serve una iniziativa forte

Un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana ha dichiarato che l’Unione Europea si trova in una situazione di emergenza e che è necessaria un’iniziativa forte. Ha aggiunto che bisogna riconoscere la gravità della situazione e agire di conseguenza. La richiesta è stata formulata durante un evento a Trento, dove si è sottolineata la necessità di interventi immediati e decisi per affrontare le sfide attuali.

Trento, 23 mag. (askanews) – “Quello che chiedo con convinta forza è che venga constatata una situazione economica di emergenza europea, perché il problema non è solo italiano, e di fronte a un’emergenza europea ci vuole una iniziativa economica di pari rilievo rispetto a quella che l’Unione Europea, in maniera importante ed efficace, ha sviluppato in epoca della pandemia poi producendo il Pnrr che sta proprio concludendosi in queste settimane. Quindi bisogna pensare a qualcosa che favorisca gli investimenti per rilanciare lo sviluppo, la produzione e l’occupazione in tutta Europa perché economicamente l’Europa non è fatta di paesi autarchici chiusi economicamente, ma uno connesso produttivamente all’altro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il PNRR alla radice della crescita zero

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