L'inflazione nella zona euro ha mostrato segni di rallentamento, secondo quanto affermato dal presidente dell'Associazione bancaria italiana. Ha attribuito questa crescita contenuta alla forza dell'euro e all'aumento dei tassi di interesse. Il dirigente ha sottolineato come l'euro sia considerato un grande risultato del progetto europeo e ha osservato che questa valuta si è affermata nel corso degli ultimi anni.

«Ora l’inflazione in Europa è frenata innanzitutto dalla forza dell’euro e i tassi di interesse, sia della Bce sia quelli di mercato, sono ancora abbastanza bassi. La moneta comune è un grande successo europeo e in pochi anni è diventata la seconda moneta del mondo». Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a margine dell’Incontro sul tema “La Costituzione e i simboli della Repubblica”, organizzato dalla Prefettura di Ravenna e della Fondazione nazionale Insigniti Omri.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Inflazione, Patuelli (Abi): frenata in Ue da forza euro e tassi interesse

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