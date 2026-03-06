Abi Patuelli | su banche dedalo di regole Ue urgente razionalizzare

Il rappresentante dell’Abi ha dichiarato che il quadro normativo europeo sulle banche si presenta come un “dedalo” di regole, con molte sovrapposizioni e competenze che si intrecciano in modo complesso. Ha sottolineato la necessità di una forte razionalizzazione, preferibilmente all’interno di un contesto unico europeo, per semplificare le procedure e migliorare l’efficienza del settore.

Roma, 6 mar. (askanews) – Il quadro normativo europeo sulle banche è diventato un vero e proprio “dedalo”, con un intreccio tra competenze, responsabilità e sovrapposizioni che richiede “assolutamente e urgentemente una forte razionalizzazione, realizzabile innanzitutto contesti unici europei”. Lo afferma il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli secondo il testo della sua Lectio Magistralis sul tema de “La regolamentazione utile dell’attività bancaria”, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (Spisa) dell’Università di Bologna. “Negli ultimi anni – ha rilevato il banchiere – la normativa europea ha avuto un ampliamento innanzitutto per le inderogabili esigenze di sostenibilità e per la sicurezza e il rischio tecnologico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

