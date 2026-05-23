UE freno al piano sull’IA | temuti attriti diplomatici con gli USA

L’Unione Europea ha deciso di rallentare la proposta di regolamentazione sulla sovranità digitale, inclusa nel Cloud and AI Development Act. La decisione è stata presa per evitare possibili attriti diplomatici con gli Stati Uniti, che hanno manifestato preoccupazioni riguardo alle restrizioni imposte ai colossi americani del settore tecnologico. La nuova posizione di Bruxelles limita l’avanzamento del piano e potrebbe influenzare le future relazioni tra UE e aziende statunitensi nel campo dell’intelligenza artificiale e del cloud computing.

? Punti chiave Perché Bruxelles ha deciso di frenare il piano sulla sovranità digitale?. Come influirà il Cloud and AI Development Act sui colossi americani?. Quali rischi commerciali corre l'Europa per evitare tensioni con Washington?. Cosa sono le AI gigafactory previste nel nuovo piano industriale?.? In Breve Piano prevede triplicare i data center europei entro i prossimi cinque o sette anni.. Progetto mira a creare AI gigafactory con oltre centomila processori IA di ultima generazione.. Obiettivo infrastrutturale risponde agli allarmi sulla competitività lanciati da Mario Draghi.. Strategia include il Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione nell'aprile 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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