L' Ue Raggiunta l' intesa sull' accordo commerciale con gli Usa Dazi al 15%

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa provvisoria per mettere in atto l'accordo commerciale firmato lo scorso estate. I deputati europei e i rappresentanti degli Stati membri hanno approvato i dettagli dell'intesa, che prevede l'applicazione di dazi al 15%. La decisione riguarda l'attuazione di un accordo che mira a facilitare scambi e cooperazioni commerciali tra le due parti. La firma dell'intesa apre la strada a nuove procedure per l'implementazione delle misure concordate.

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