L' Ue Raggiunta l' intesa sull' accordo commerciale con gli Usa Dazi al 15%
L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa provvisoria per mettere in atto l'accordo commerciale firmato lo scorso estate. I deputati europei e i rappresentanti degli Stati membri hanno approvato i dettagli dell'intesa, che prevede l'applicazione di dazi al 15%. La decisione riguarda l'attuazione di un accordo che mira a facilitare scambi e cooperazioni commerciali tra le due parti. La firma dell'intesa apre la strada a nuove procedure per l'implementazione delle misure concordate.
I deputati europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Ue. "Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull'attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025", ha affermato la presidenza in una dichiarazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Ue con nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Il blocco dei 27 Paesi aveva stipulato... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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