La Commissione Europea ha aperto una selezione di esperti indipendenti sul Funding & Tenders Portal. Gli incarichi riguardano la valutazione di progetti nei settori dell’intelligenza artificiale, digitale e innovazione. La chiamata è rivolta a professionisti interessati a partecipare come valutatori in queste aree. La procedura di selezione è attiva e si rivolge a candidati con competenze specifiche nei settori indicati. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di iscrizione o sui requisiti completi.

Aperta la selezione della Commissione UE per esperti sul Funding & Tenders Portal: incarichi per valutare progetti su IA, digitale e innovazione. L’Unione Europea punta ancora una volta sulle competenze e apre ufficialmente la selezione per nuovi esperti indipendenti chiamati a collaborare nella valutazione tecnico-scientifica dei progetti finanziati con fondi europei. La Commissione Europea ha infatti rinnovato l’invito pubblico per l’iscrizione al database centrale degli esperti del Funding & Tenders Portal, uno degli strumenti più importanti attraverso cui vengono selezionati i professionisti incaricati di esaminare, monitorare e supportare i programmi finanziati dall’UE. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UE cerca esperti indipendenti: nuove opportunità professionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI on LinkedIn Authenticity, Automation & the New Rules E165

Sullo stesso argomento

“Botteghe high tech”: innovazione, manifattura digitale e nuove opportunità professionaliBRINDISI - Nuovo appuntamento dedicato all’innovazione, alla manifattura digitale e alle professioni del futuro con il Job Day “Botteghe High Tech”,...

Ristorazione e celiachia: esperti a confronto tra sfide e nuove opportunitàFare chiarezza su un tema sempre più centrale per il settore della ristorazione e trasformare un’esigenza in opportunità.