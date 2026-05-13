Botteghe high tech | innovazione manifattura digitale e nuove opportunità professionali
BRINDISI - Nuovo appuntamento dedicato all’innovazione, alla manifattura digitale e alle professioni del futuro con il Job Day “Botteghe High Tech”, in programma il 25 maggio 2026, dalle ore 15:30 alle 19:30, presso Molo 12 Coworking Space di Brindisi, sede del FabLab, a Palazzo Guerrieri.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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