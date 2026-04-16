Ristorazione e celiachia | esperti a confronto tra sfide e nuove opportunità

Un dibattito tra esperti si è tenuto di recente per approfondire le questioni legate alla ristorazione e alla celiachia. L'incontro ha affrontato le difficoltà che le strutture devono affrontare per garantire piatti senza glutine e le possibili opportunità di crescita in un mercato in espansione. L'obiettivo è fare chiarezza su un tema che coinvolge molti operatori e clienti con intolleranza al glutine.

Fare chiarezza su un tema sempre più centrale per il settore della ristorazione e trasformare un’esigenza in opportunità. È questo l’obiettivo del format “Ristorazione e Celiachia: tra fake news e opportunità di business”, in programma lunedì 20 aprile a partire dalle ore 9.30 presso la Camera di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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