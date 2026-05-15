Ucraina veicolo dell’Onu colpito da un drone russo | in un video il momento dell’esplosione
Un veicolo impiegato da una missione umanitaria delle Nazioni Unite è stato colpito da un drone russo a Kherson. Le immagini mostrano il momento dell’esplosione, che ha provocato danni al mezzo. Non sono stati riportati feriti tra il personale presente. L’attacco è avvenuto nel corso di un’operazione nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali conseguenze. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali delle Nazioni Unite e delle autorità locali.
Un drone russo ho danneggiato un veicolo di una missione umanitaria delle Nazioni Unite a Kherson. Le immagini diffuse dall’ OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari) ieri, 14 maggio, mostrano un drone che danneggia una Toyota Land Cruiser con i contrassegni delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino, V olodymyr Zelensky, ha accusato Mosca di aver attaccato deliberatamente il veicolo, affermando che l’auto è stata colpita due volte da droni FPV. Ha dichiarato che gli aggressori potevano vedere chiaramente che si trattava di un veicolo umanitario con i contrassegni delle Nazioni Unite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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