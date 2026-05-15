Ucraina veicolo dell’Onu colpito da un drone russo | in un video il momento dell’esplosione

Un veicolo impiegato da una missione umanitaria delle Nazioni Unite è stato colpito da un drone russo a Kherson. Le immagini mostrano il momento dell’esplosione, che ha provocato danni al mezzo. Non sono stati riportati feriti tra il personale presente. L’attacco è avvenuto nel corso di un’operazione nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali conseguenze. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali delle Nazioni Unite e delle autorità locali.

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Un drone russo ho danneggiato un veicolo di una missione umanitaria delle Nazioni Unite a Kherson. Le immagini diffuse dall’ OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari) ieri, 14 maggio, mostrano un drone che danneggia una Toyota Land Cruiser con i contrassegni delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino, V olodymyr Zelensky, ha accusato Mosca di aver attaccato deliberatamente il veicolo, affermando che l’auto è stata colpita due volte da droni FPV. Ha dichiarato che gli aggressori potevano vedere chiaramente che si trattava di un veicolo umanitario con i contrassegni delle Nazioni Unite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, veicolo dell’Onu colpito da un drone russo: in un video il momento dell’esplosione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, raid con droni russi a Odessa: colpito il porto Sullo stesso argomento Russia, il momento dell'esplosione di un drone: i detriti cadono su edificio di Samara(LaPresse) I detriti di un drone ucraino sono caduti su un edificio residenziale nella città di Samara, in Russia, ferendo diverse persone. Drone iraniano colpisce il consolato Usa a Dubai: il video dell’esplosioneUn incendio è scoppiato nell’area del consolato statunitense a Dubai a seguito di un attacco con un drone. I droni russi hanno attaccato un veicolo umanitario delle Nazioni Unite nella regione di Kherson, in Ucraina. A bordo del veicolo si trovavano il responsabile dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari e otto dipendenti ONU. x.com Ucraina, l'Onu diffonde il video del drone che ha colpito il convoglio umanitario a KhersonIl convoglio umanitario è stato colpito durante una nuova ondata di attacchi russi con centinaia di droni e missili contro diverse città ucraine. Secondo Kyiv, negli ultimi due giorni i raid hanno cau ... rainews.it Ucraina, drone russo colpisce convoglio Onu a Kherson: l’accusa di Zelensky (VIDEO)Un convoglio umanitario dell’Onu è stato colpito da un drone nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, durante una missione di assistenza alla popolazione civile. A denunciare l’episodio è stato ... tg.la7.it