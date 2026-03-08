La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran prosegue nel suo nono giorno, con Teheran che afferma di poter resistere almeno altri sei mesi. Nelle ultime ore sono stati colpiti cinque impianti petroliferi, mentre le operazioni militari continuano a evolversi nella regione. La situazione resta sotto stretta osservazione, con aggiornamenti in tempo reale provenienti dai fronti coinvolti.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra nel suo nono giorno. Teheran dichiara di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Nella notte raid su cinque depositi petroliferi tra Teheran e la provincia di Alborz. Almeno quattro morti. Attacchi anche a Isfahan, Beirut e continuano le offensive su Kuwait e Arabia Saudita. Tutti gli aggiornamenti in diretta. Indice. IN EVIDENZA — Cosa sta succedendo adesso. Guerra Iran-USA-Israele: aggiornamenti in diretta — 8 marzo 2026. IN EVIDENZA — Cosa sta succedendo adesso. L’ Iran ha dichiarato attraverso il portavoce dei Pasdaran Ali Mohammad Naini di essere in grado di continuare le operazioni militari per almeno altri sei mesi all’intensità attuale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Guerra Iran-USA-Israele: ultime notizie in diretta. Teheran: “Possiamo combattere 6 mesi”. Colpiti 5 impianti petroliferi. LIVE

Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele e Usa attaccano cinque impianti petroliferiIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

Guerra Iran, attacchi Usa-Israele a 5 impianti petroliferi. Teheran: «Rischio pioggia acida, restate a casa»Attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito nella notte cinque impianti petroliferi tra la capitale iraniana Teheran e la vicina...

Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

Altri aggiornamenti su Guerra Iran.

Temi più discussi: USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Iran, l’escalation e l’azzardo feroce di Trump e Netanyahu; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele.

Guerra in Iran, raid di Israele «in tutto il Paese». Teheran: «Non ci arrenderemo mai». Esplosione all'ambasciata Usa di OsloTeheran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai, possiamo continuare così ... leggo.it

Guerra Iran-Israele-USA: perché è scoppiata, cosa sta succedendo e scenari futuriGuerra Iran-Israele-USA 2026: dalla morte di Khamenei all'Operazione Epic Fury. Origini, conseguenze globali e scenari futuri del conflitto spiegato da zero. lifestyleblog.it

Guerra Iran, attacchi alle raffinerie di petrolio: allarme pioggia acida a Teheran - facebook.com facebook

Guerra Iran, il conto per le famiglie: dalle bollette al carrello della spesa, ecco tutti i settori a rischio rincari x.com