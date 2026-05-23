Uccisa dallo stalker mentre la polizia attendeva i dati dai colossi tech | la storia di Kristil Krug

Una donna di 43 anni è stata uccisa dallo stalker mentre la polizia attendeva i dati dai provider digitali. La vittima aveva denunciato mesi di minacce via email e messaggi, ma le richieste di identificare il mittente non erano state evase in tempo. Nonostante le denunce e le segnalazioni, le autorità non avevano ancora ottenuto le informazioni necessarie per intervenire prima dell’omicidio. La polizia continua le indagini sulla vicenda.

Nel 2023 la 43enne americana Kristil Krug è stata uccisa dopo mesi di stalking via email e messaggi. Nonostante la denuncia, le richieste alle piattaforme digitali e agli operatori telefonici per identificare il mittente delle minacce non erano state evase in tempi utili. Il caso ha portato all’approvazione di una nuova legge in Oregon per accelerare queste procedure. Anche nell'Unione Europea simili dinamiche sono state a lungo dibattute, ma la situazione sembra decisamente migliorata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pentagono e 8 colossi tech: l’IA per una difesa guidata dai dati? Cosa scoprirai Come influenzeranno questi algoritmi la velocità delle decisioni sul campo? Perché Anthropic ha rifiutato il contratto e contestato...

Svizzera: piano strategico per liberare i dati dai colossi USALe autorità federali svizzere stanno pianificando una strategia per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici extraeuropei, puntando su un...