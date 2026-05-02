Pentagono e 8 colossi tech | l’IA per una difesa guidata dai dati

Il Pentagono ha avviato collaborazioni con otto grandi aziende tecnologiche per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale destinati alla difesa. Questi accordi puntano a migliorare la rapidità delle decisioni operative attraverso l’uso di algoritmi avanzati. Nel frattempo, Anthropic ha deciso di non firmare il contratto con il Dipartimento e ha contestato OpenAI, innescando un confronto tra le compagnie sul ruolo dell’IA in ambito militare.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno questi algoritmi la velocità delle decisioni sul campo?. Perché Anthropic ha rifiutato il contratto e contestato OpenAI?. Chi garantirà il rispetto dei limiti etici durante le operazioni reali?. Cosa accadrà se le clausole di sicurezza verranno ignorate dai militari?.? In Breve Partecipano SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services e Oracle.. CEO Anthropic Amodei contesta l'accordo OpenAI e teme sorveglianza tramite database commerciali.. Governo Trump ordina alle agenzie federali di interrompere l'uso dei sistemi Anthropic.. Clausole vietano sorveglianza di massa, armi autonome e decisioni automatizzate ad alto rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pentagono e 8 colossi tech: l’IA per una difesa guidata dai dati Notizie correlate Pentagono e colossi tech: l’IA per la difesa militare americana? Cosa scoprirai Come farà il Pentagono a superare i blocchi etici di Anthropic? Quali nuovi colossi tech forniranno hardware per le reti... IA auto-migliorante: startup da 4 miliardi attira i colossi techUna nuova realtà nel settore dell’intelligenza artificiale, la startup Recursive Superintelligence, ha ottenuto un finanziamento di almeno 500...