Svizzera | piano strategico per liberare i dati dai colossi USA

Le autorità svizzere stanno elaborando un piano strategico per ridurre la dipendenza dai principali colossi tecnologici statunitensi. La proposta prevede di puntare sulla diversificazione, coinvolgendo soluzioni di software e infrastrutture cloud alternative. L’obiettivo è creare un sistema più autonomo e meno influenzato dai grandi player internazionali nel settore digitale. La mossa mira a garantire maggiore sicurezza e autonomia nel trattamento dei dati.

Le autorità federali svizzere stanno pianificando una strategia per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici extraeuropei, puntando su un modello di diversificazione che coinvolga software e infrastrutture cloud. L’obiettivo è limitare l’influenza dei fornitori statunitensi, come Microsoft, per garantire una maggiore sovranità sui dati pubblici e sulle architetture informatiche nazionali. L’attuale gestione dei sistemi amministrativi in Svizzera si basa in larga misura su soluzioni proprietarie che spaziano dalla produttività alla gestione delle infrastrutture cloud. Questa configurazione ha generato un fenomeno di vendor lock-in, ovvero una forte interconnessione con tecnologie specifiche che rende estremamente complesso il distacco dai fornitori attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svizzera: piano strategico per liberare i dati dai colossi USA Notizie correlate Alberobello contro l'inquinamento da plastica: pronto un piano d'azione per 'liberare' la città dai rifiutiIl progetto punta a ridurre l’uso della plastica nel Comune patrimonio dell'Unesco e sensibilizzare i cittadini attraverso azioni concrete sul... In lavorazione un piano postbellico dell’Europa per liberare Hormuz senza Usa, Israele e IranI Paesi europei stanno elaborando un piano per creare una coalizione internazionale con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza della navigazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: CDP: risultati da record conseguiti anche con proiezione internazionale; GXO inaugura in Svizzera l’hub logistico di Sant’Antonino nel Canton Ticino; Liguria-Svizzera, asse strategico su infrastrutture e sviluppo: incontro a Genova tra Bucci e l’ambasciatore; Non solo Flixbus: l’azienda punta ai treni in Svizzera, ecco il piano che fa discutere. Liguria-Svizzera, asse di ferro su porti e logistica: Bucci incontra l’Ambasciatore BalzarettiAl centro del vertice in Regione il Corridoio Reno-Alpi e il piano da 18 miliardi per le infrastrutture: Genova snodo cruciale per il Nord Europa ... lavocedigenova.it Hai fretta? blue News riassume per tePartito nel 2013 con un solo pullman sulle strade tedesche, oggi FlixBus è diventato un colosso globale. Più di 80 milioni di passeggeri all’anno e un fatturato che ha superato i due miliardi di euro. bluewin.ch Un sondaggio di AXA rivela una profonda apprensione nella popolazione svizzera riguardo all'intelligenza artificiale, con una netta maggioranza che teme un aumento delle frodi informatiche e chiede un obbligo di etichettatura per i contenuti generati. - facebook.com facebook Una trasformazione energetica rapida ma per lo più invisibile è in corso in Svizzera: privati e imprese stanno installando batterie per fotovoltaico a un ritmo record. La crescita è stata di circa il 400% negli ultimi quattro anni. x.com