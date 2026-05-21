Milano ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce | una è morta l’altra è grave Il pirata si è costituito

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un uomo sotto l’effetto di alcol e droga ha investito due sorelle mentre attraversavano sulle strisce pedonali in un incrocio. Uno dei due è deceduto sul colpo, mentre l’altra si trova in condizioni gravi. L’automobilista, coinvolto nell’incidente, si è successivamente costituito alle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre le vittime attraversavano la strada, e sono ancora in corso le verifiche sulle condizioni dell’automobilista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stavano attraversando un incrocio sulle strisce pedonali, quando un uomo in stato di ebrezza le ha investite. È successo a due sorelle di 70 e 75 anni nella tarda serata del 20 maggio a Milano: una delle due donne è morta, l’altra è in gravi condizioni. Il pirata della strada è un 39enne che non si è fermato a prestare soccorsi, costituendosi poco dopo agli agenti della Polizia Locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito ed è anche risultato positivo alla cocaina nel narcotest. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l’aggravante dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di stupefacenti. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Carnia, vicino a piazza Udine, dove l’uomo è arrivato a tutta velocità con una Smart nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce una 232 morta l8217altra 232 grave il pirata si 232 costituito
© Ilfattoquotidiano.it - Milano, ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce: una è morta, l’altra è grave. Il pirata si è costituito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pirata della strada ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce a Milano, una è morta

Video Pirata della strada ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce a Milano, una è morta

Sullo stesso argomento

Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra grave. Pirata si costituisce: arrestato per omicidio stradaleMilano, 21 maggio 2026 – Tragedia a Milano in via Carnia, poco distante dalla fermata della M2 Udine.

Leggi anche: Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra è grave

milano ubriaco e drogatoMilano, ubriaco investe due anziane sorelle: una è morta, l’altra è in gravi condizioni. Arrestato un 39enneMILANO (ITALPRESS) – Investimento mortale nella notte in via Carnia a Milano, dove due sorelle classe 1951 e 1956, sono state falciate da parte di autovettura, che subito dopo è fuggita. La donna del ... italpress.com

Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una è mortaUn pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne, ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web