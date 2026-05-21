A Milano, un uomo sotto l’effetto di alcol e droga ha investito due sorelle mentre attraversavano sulle strisce pedonali in un incrocio. Uno dei due è deceduto sul colpo, mentre l’altra si trova in condizioni gravi. L’automobilista, coinvolto nell’incidente, si è successivamente costituito alle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre le vittime attraversavano la strada, e sono ancora in corso le verifiche sulle condizioni dell’automobilista.

Stavano attraversando un incrocio sulle strisce pedonali, quando un uomo in stato di ebrezza le ha investite. È successo a due sorelle di 70 e 75 anni nella tarda serata del 20 maggio a Milano: una delle due donne è morta, l’altra è in gravi condizioni. Il pirata della strada è un 39enne che non si è fermato a prestare soccorsi, costituendosi poco dopo agli agenti della Polizia Locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito ed è anche risultato positivo alla cocaina nel narcotest. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l’aggravante dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di stupefacenti. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Carnia, vicino a piazza Udine, dove l’uomo è arrivato a tutta velocità con una Smart nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce: una è morta, l’altra è grave. Il pirata si è costituito

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Pirata della strada ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce a Milano, una è morta

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