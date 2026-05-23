Ubaldo Pantani | Vorrei lavorare in Figc ho scritto una riforma del calcio I figli? Lontani per proteggerli

Ubaldo Pantani ha dichiarato di aver scritto una riforma del calcio e di voler lavorare in una federazione sportiva. Ha spiegato di tenere i figli lontani dai riflettori per proteggerli. In un’intervista, si è definito un uomo di “centro palco” e ha aggiunto di evitare polemiche social per non soffrire. Pantani ha anche affermato di preferire mantenere un profilo basso e di non voler entrare in conflitti pubblici.

In questa intervista a Fanpage.it, Ubaldo Pantani si definisce un uomo di “centro palco", lontano dalle polemiche social: “Se litigassi ogni giorno ci starei male”. Il sogno segreto è di lavorare in Figc: “Sono allenatore della Nazionale Cantanti, ho scritto una riforma del calcio". E la vita privata lontana dai riflettori perché "mi viene naturale, per un senso di protezione verso gli affetti, in particolare i figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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