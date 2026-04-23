Un praticante delle imitazioni di allenatori commenta le differenze tra due tecnici noti. In particolare, sottolinea come uno sia caratterizzato dalla saggezza popolare, mentre l’altro dal carisma, e come insieme rappresentino una sintesi del calcio italiano. Ricorda anche un episodio in cui uno dei due gli avrebbe confidato un aneddoto, senza però fornire dettagli specifici. La sua interpretazione si basa su osservazioni dirette e su conversazioni avute con i protagonisti.

Ubaldo Pantani è uno e trino. Ma no, che avete capito. Può essere Max Allegri o Luciano Spalletti. Oppure (semplicemente) il grande appassionato di calcio che è. "Allegri-Spalletti: da un loro mashup viene fuori la perfetta sintesi del calcio italiano". Pantani è allenatore della nazionale cantanti, subbuteista, globetrotter di stadi (per quelli della Premier va pazzo). Ma anche ex giocatore e pensatore del sistema calcio (ha immaginato una Riforma - seria - del pallone). C’è un mondo, insomma, dentro l’imitatore più vivace d’Italia. Pantani sta portando in giro il suo spettacolo, “Inimitabile”, ultime date (sold out) a Milano (l’11 maggio) e Torino (il 13).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ubaldo Pantani: "Spalletti si perde le frasi, Allegri si arrabbia, io li imito. E una volta Max mi disse... "

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