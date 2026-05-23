UAP il Pentagono rilascia 64 nuovi file | video e audio shock
Il Pentagono ha pubblicato 64 nuovi file che includono video e registrazioni audio, rivelando dettagli sugli avvenimenti del 2025. Le registrazioni mostrano conversazioni e suoni collegati a incontri con oggetti non identificati. Dopo l’abbattimento di un oggetto sopra il Lago Huron, il personale militare ha risposto con procedure di emergenza e comunicazioni di routine. Le immagini e le registrazioni sono state rilasciate ufficialmente, senza commenti ufficiali.
? Punti chiave Cosa rivelano le registrazioni audio dell'intelligence su quanto accaduto nel 2025?. Come ha reagito il personale militare dopo l'abbattimento sopra il Lago Huron?. Perché il Pentagono ha deciso di pubblicare filmati con qualità così sgranata?. Chi ha spinto il governo americano a declassificare questi 64 file?.? In Breve Nuova tranche composta da 6 documenti PDF, 7 audio e 51 filmati.. Pete Hegseth conferma trasparenza secondo direttive politiche del presidente Trump.. Filmati infrarossi mostrano abbattimento oggetto sopra il Lago Huron nel 2023.. Documenti includono testimonianza intelligence su episodio avvenuto nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Pentagono USA rilascia 162 nuovi file UAP | Ufo News
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