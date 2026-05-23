UAP il Pentagono rilascia 64 nuovi file | video e audio shock

Notizia in breve

Il Pentagono ha pubblicato 64 nuovi file che includono video e registrazioni audio, rivelando dettagli sugli avvenimenti del 2025. Le registrazioni mostrano conversazioni e suoni collegati a incontri con oggetti non identificati. Dopo l’abbattimento di un oggetto sopra il Lago Huron, il personale militare ha risposto con procedure di emergenza e comunicazioni di routine. Le immagini e le registrazioni sono state rilasciate ufficialmente, senza commenti ufficiali.