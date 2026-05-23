tutto sulle feste di cannes

Durante le feste di Cannes, si svolgono eventi di vario tipo, accessibili a invitati e partecipanti selezionati. Sono presenti party, proiezioni private e incontri tra ospiti di rilievo. Le location sono spesso riservate e richiedono inviti o accrediti. La partecipazione può prevedere un dress code formale e comportamenti discreti. Non ci sono eventi pubblici aperti a tutti, ma solo occasioni riservate a una cerchia limitata di invitati.

Come funzionano, chi ci va, quali sono quelle belle, quali quelle da evitare, come si entra, che ore si fanno ed effettivamente sono divertenti? C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance Nella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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