Appuntamento elettorale tutto pronto per la presentazione della lista Uniti per Reggio Centro
Questa mattina è previsto l'evento ufficiale per la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, che sostiene la candidatura di un candidato alla presidenza della prima circoscrizione. L'iniziativa fa parte di un percorso di organizzazione politica volto a supportare l'elezione di un rappresentante locale. La presentazione si svolgerà in un momento di campagna elettorale dedicata alla prima circoscrizione della città.
Prosegue il percorso di costruzione della proposta politica per il governo della città con la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno della candidatura di Mimmo Praticò alla presidenza della prima circoscrizione.L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio, alle ore 19.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Mercato Versilia Forte dei Marmi, tutto pronto per l'appuntamento nel centro storico
Veroli, tutto pronto per la presentazione del nuovo Marchio – Brand Turistico della CittàOltre 200 lavori presentati, idee diverse, sguardi creativi, interpretazioni originali.
Approfondimenti e contenuti
Elezioni Reggio Calabria, il PD presenta la sua lista: appuntamento in centro cittàIl Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia la presentazione ufficiale della propria lista in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio alle ore ... strettoweb.com
Reggio Calabria, Cannizzaro apre la campagna elettorale: evento in piazza con tutto il centrodestraPrende ufficialmente il via la campagna elettorale del candidato sindaco Francesco Cannizzaro con un annuncio sui social. Il deputato di Forza Italia comunica data e orario del primo appuntamento pubb ... strettoweb.com