Libri in Costiera | Pino Strabioli ad Atrani per la Fiera dell' Editoria AmalfiCoast

Da salernotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine maggio, Atrani sarà il luogo di incontro per gli appassionati di libri con la Fiera del Libro e dell'Editoria AmalfiCoast, che si terrà il 30 e 31. La manifestazione è curata artisticamente e organizzata da Antonio di Giovanni. Tra gli ospiti previsti, anche il noto presentatore e attore, che parteciperà all’evento con incontri e letture pubbliche. La fiera si svolgerà in diverse location del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Atrani ospiterà il 30 e 31 maggio la Fiera del Libro e dell'Editoria AmalfiCoast, manifestazione con direzione artistica e organizzazione di Antonio di Giovanni. Tra gli ospiti confermati Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore radiotelevisivo, presente alla manifestazione nella.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fiera del Libro e dell’Editoria AmalfiCoast-Atrani, Area Kids dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo AleottiTempo di lettura: < 1 minutoUno spazio destinato ai giovani lettori ,con letture estemporanee, laboratori di lettura e di scrittura, gestito da case...

Fiera del Libro e dell'editoria Amalficost: tra i presenti Pino StrabioliCi sarà anche Pino Strabioli, una delle eccellenze della cultura italiana, alla Fiera del Libro e dell’Editoria - AmalfiCoast - Atrani il 30 maggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web