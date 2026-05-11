Libri in Costiera | Pino Strabioli ad Atrani per la Fiera dell' Editoria AmalfiCoast
A fine maggio, Atrani sarà il luogo di incontro per gli appassionati di libri con la Fiera del Libro e dell'Editoria AmalfiCoast, che si terrà il 30 e 31. La manifestazione è curata artisticamente e organizzata da Antonio di Giovanni. Tra gli ospiti previsti, anche il noto presentatore e attore, che parteciperà all’evento con incontri e letture pubbliche. La fiera si svolgerà in diverse location del paese.
Atrani ospiterà il 30 e 31 maggio la Fiera del Libro e dell'Editoria AmalfiCoast, manifestazione con direzione artistica e organizzazione di Antonio di Giovanni. Tra gli ospiti confermati Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore radiotelevisivo, presente alla manifestazione nella.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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