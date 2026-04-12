Fiera del Libro e dell’Editoria ad Atrani | ospiti d’onore Lorella di Biase Anna Maria Iacobacci e Giovanni Bernabei

La Fiera del Libro e dell’Editoria sulla Costiera Amalfitana si svolgerà ad Atrani il 30 e 31 maggio 2026. Tra gli ospiti previsti ci sono Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci e Giovanni Bernabei, tutti figure note nel mondo della televisione e della cultura. L’evento si tiene nella piazza principale del paese e prevede incontri con gli autori, presentazioni di libri e momenti di confronto pubblico.

La Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani, che si terrà ad Atrani il 30 e il 31 maggio 2026, accoglie altri importanti nomi della televisione e della cultura, in qualità di ospiti d’onore della manifestazione. Oltre a Gianni Mauro, attore scrittore, cantante e sceneggiatore, Anselmo Pagani, divulgatore, imprenditore e creatore, Elena Tempestini, giornalista, scrittrice e divulgatrice, Elisabetta Failla, giornalista e scrittrice, e l’imprenditore Vittorio Perrotta, saranno presenti nella splendida cornice del borgo marinaro, anche Lorella Di Biase, Giovanni Bernabei e Anna Maria Iacobacci. Lorella Di Biase è autrice del programma Rai “Uno Mattina”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci e Giovanni Bernabei ospiti d’onore alla Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast-AtraniTempo di lettura: 2 minutiLa Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani, che si terrà ad Atrani il 30 e il 31 maggio 2026, accoglie altri...

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