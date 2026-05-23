Tutto per invidia | la Colombo-Solimena in vetta al concorso PretenDiamo Legalità

Notizia in breve

L’istituto ha ottenuto il primo posto in un concorso dedicato alla legalità, superando altre scuole della provincia. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione scolastica e delle istituzioni locali. La scuola si è distinta per il progetto presentato, incentrato sui temi dell’integrità e del rispetto delle regole, che ha convinto la giuria.