PretenDiamo Legalità al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole Scadenza lavori il 28 marzo

È partita la nona edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità” dedicato alle scuole. La competizione invita gli studenti a presentare i loro lavori entro il 28 marzo. L'iniziativa si svolge nel rispetto di un Protocollo d’intesa firmato il 25 e coinvolge diverse istituzioni educative, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i giovani.

Nel quadro delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Interno, finalizzate alla diffusione dei valori della legalità, del rispetto delle regole, della partecipazione civile e della condivisione dei principi contenuti nella Costituzione italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno promuove la nona edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, destinato alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie. L'articolo “PretenDiamo Legalità”, al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Palermo città della legalità", al via il concorso per le scuole: "Progetto per educare ai valori della giustizia"Il concorso, che prevede la partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Palermo, si divide in due fasi.

IX edizione del Progetto-Concorso su legalità e merito: candidature entro il 30 gennaioÈ stata avviata la nuova edizione del Progetto-Concorso Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito, promosso dal Ministero...

Lugo. Progetto PretenDiamo Legalità presso l’istituto StoppaCirca 75 studenti del biennio dell’istituto Stoppa, indirizzo sociosanitario, hanno partecipato nella mattinata del 3 marzo a un incontro con la Polizia ... ravennanotizie.it

Lugo: Progetto PretenDiamo Legalità presso l’istituto tecnico professionaleLa Polizia di Stato, nella mattinata del 3 marzo scorso, ha incontrato circa 75 studenti del biennio dell’istituto Scolastico Stoppa - indirizzo sociosanitario, affrontando i temi della legalità e d ... ravennawebtv.it

Progetto “PretenDiamo la legalità”, mercoledì 4 marzo con le classi 4° e 5° della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado. - facebook.com facebook