Avellino | la Colombo-Solimena in vetta al concorso PretenDiamo Legalità

L'Istituto Comprensivo Colombo-Solimena ha vinto il concorso PretenDiamo Legalità, posizionandosi in vetta a livello provinciale. La vittoria sottolinea il ruolo dell’istituto nell’educazione ai valori della cittadinanza e alla legalità. La scuola si conferma un punto di riferimento nel percorso educativo dedicato alla promozione di comportamenti corretti e alla sensibilizzazione contro le illegalità. La premiazione rappresenta un riconoscimento per l’impegno dell’istituto nel promuovere questi temi tra gli studenti.

Per l’Istituto Comprensivo “Colombo-Solimena” si tratta di una vittoria che profuma di futuro. L’Istituto Comprensivo “Colombo-Solimena” conquista la scena provinciale della legalità e si afferma come autentico punto di riferimento nel percorso educativo dedicato ai valori della cittadinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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